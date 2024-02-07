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Haberler Galeri "Elleriniz hiç ayrılmasın" Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:33

"Elleriniz hiç ayrılmasın" Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Anne Yasemin Şefkatli'den güzel haber geldi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. İkizlerin el ele karesini paylaşan Yasemin Şefkatli "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın" dedi...

Elleriniz hiç ayrılmasın Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.

Elleriniz hiç ayrılmasın Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

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Elleriniz hiç ayrılmasın Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

Elleriniz hiç ayrılmasın Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

Elleriniz hiç ayrılmasın Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!

Ünlü çift ve ailesi yaşanan zorlukları geride bıraktı. Bugün Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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