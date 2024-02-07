Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:33
"Elleriniz hiç ayrılmasın" Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinden minik İbrahim Ayel taburcu oldu! İkizlerden yeni kare geldi!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Anne Yasemin Şefkatli'den güzel haber geldi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. İkizlerin el ele karesini paylaşan Yasemin Şefkatli "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın" dedi...