Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:22

Eltiler arasındaki buzlar eridi! Buse Varol ile Merve Tektaş'tan düşman çatlatan poz!

Alişan'ın eşi Buse Varol bir süre konuşmadığı eltisi Merve Tektaş ile aralarındaki buzları eritti. Eltiler sosyal medyada adeta düşman çatlattı. Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz yıllarda, aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamış, boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. İddialara göre; Buse Varol kendilerine vakit ayırmayan eşi Alişan'a tepki göstermiş, bu durum eltisi ile aralarının açılmasına sebep olmuştu. Birbirlerini silen eltiler geçtiğimiz haftalarda barıştı. Alişan, eltilerin barışmasına oldukça sevinmişti. Buse Varol'dan eltisi Merve Tektaş ile yeni paylaşım geldi...