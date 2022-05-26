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Haberler Galeri Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu'na böyle seslendi!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:34

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu'na böyle seslendi!

"Emanet" dizisinde hayat verdiği 'Yaman' karakeri ile yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, son dönemde her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Emanet dizisinde Sıla Türkoğlu ile başrolü paylaşan Halil İbrahim Ceyhan, son olarak bir ödül töreninde yaptığı konuşma ile gündem oldu. Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu, Yılın En iyi TV Dizi Çifti ödülüne layık görüldü. Yapım şirketiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden aniden ayrılma kararı alan Türkoğlu, ödül törenine katılmadı. Yaşananlar yüzünden zor durumda kalan Ceyhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada eski partnerine göndermede bulundu. İşte Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın açıklamaları...

Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

"Emanet" dizisinin 'Yaman Kırımlı'sı Halil İbrahim Ceyhan, son dönemin ses getiren oyuncuları arasında yer alıyor.

Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ceyhan, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

Ünlü oyuncu başarılarıyla yurt içi ve yurt dışında ödüller almaya da devam ediyor.

Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

Ceyhan, son olarak Emanet isimli dizide başrolü paylaştığı Sıla Türkoğlu ile birlikte Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 1.600.000'i aşan oy oranı ile Yılın En İyi Dizi Çifti ödülüne layık görüldü.

Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

"DİZİDEN AYRILAN PARTNERİMİN GELMEMESİ BURUKLUK YAŞATTI"

Emanet dizisinden ayrıldığı için yerine dublörü oynatılan Sıla Türkoğlu, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılmadı.

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