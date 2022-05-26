Emanet’in Yaman’ı Halil İbrahim Ceyhan ödül töreninde bir başına kaldı! Partneri Sıla Türkoğlu’na böyle seslendi!

Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:34

"Emanet" dizisinde hayat verdiği 'Yaman' karakeri ile yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, son dönemde her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Emanet dizisinde Sıla Türkoğlu ile başrolü paylaşan Halil İbrahim Ceyhan, son olarak bir ödül töreninde yaptığı konuşma ile gündem oldu. Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu, Yılın En iyi TV Dizi Çifti ödülüne layık görüldü. Yapım şirketiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden aniden ayrılma kararı alan Türkoğlu, ödül törenine katılmadı. Yaşananlar yüzünden zor durumda kalan Ceyhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada eski partnerine göndermede bulundu. İşte Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın açıklamaları...