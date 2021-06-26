Giriş Tarihi: 26.06.2021 23:43Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 23:43
Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle herkesi büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle adeta büyüledi!
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Düğüne Emre Kınay, kızı Duru ile birlikte katıldı. 17 yaşındaki Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy göstermesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...