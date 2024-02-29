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Haberler Galeri Emine Ün'ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 07:45

Emine Ün'ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile birlikte katıldıkları etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emine Ün, kızı Duru ile benzerlikleri hakkında konuşurken, Duru Kınay ise "Anneme özeniyorum. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an..." diyerek oyunculuğa göz kırptı. İşte Emine Ün ile kızı Duru Kınay...

Emine Ün’ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Emine Ün’ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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Emine Ün’ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

Emine Ün ve kızı Duru Kınay, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Emine Ün, kızı Duru ile benzerliği hakkında konuştu.

Emine Ün’ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

"ARKADAŞ GİBİYİZ ONUNLA"

Ün, "Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum. Yaş farkımız belli olmuyor çünkü biraz ben genç gösteriyorum galiba. Arkadaş gibiyiz biz onunla" diyerek gülümsedi.

Emine Ün’ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...

"ANNEME ÖZENİYORUM"

Kızı Duru ise, "Ben üniversite hazırlığındayım şu an. Annem'e özeniyorum ben de. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Annem ve babamı örnek alıyorum.

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