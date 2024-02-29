Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
07:45
Emine Ün'ün 19 yaşındaki güzeller güzeli kızı Duru Kınay oyunculuğa göz kırptı: Anneme özeniyorum! Babası da çok ünlü bir oyuncu...
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile birlikte katıldıkları etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emine Ün, kızı Duru ile benzerlikleri hakkında konuşurken, Duru Kınay ise "Anneme özeniyorum. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an..." diyerek oyunculuğa göz kırptı. İşte Emine Ün ile kızı Duru Kınay...