Emine Ün'ün birçok hayranı bilmiyor! İşte Emine Ün'ün eşi...

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emine Ün, bu kez eşiyle birlikte çıktığı tatilden paylaştığı kareyle gündeme geldi. Emine Ün, eşi Tolga Karakaş ile Gümüşlük'teydi. Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş, önceki akşam gün batımında romantik bir akşam yemeği yedi. Emine Ün, geçtiğimiz günlerde kızı Duru ile olan benzerliğiyle dikkat çekmişti. 2012 yılında evlenen Emine Ün, evliliğinden kısa bir süre sonra eşi Tolga Karakaş'ın rahatsızlanmasıyla yıkılmıştı. O yıllarda eşine olan sevgisini ve desteğini paylaştığı bir kareyle duyuran Emine Ün, zorlu günleri atlattı. Şimdilerde tatil pozlarıyla gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Emine Ün, eşiyle birlikte çıktığı tatilin tadını çıkarıyor. İşte Emine Ün ve diğer ünlü isimlerin eşleri…