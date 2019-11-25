Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı duru 15 yaşına bastı. Güzel oyuncu, kızının yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Emine Ün, Duru ile çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü "Benim okyanus gözlü güzel kızım. Aşkım, bitaneciğim. İyi ki doğdun! Anneliği seninle tatmak öyle güzel ki. Yeni yaşında her şey kalbinden nasıl geçiyorsa öyle olsun inşallah. Seni çok seviyorum" Duru'nun gün geçtikçe annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Anne kızın açık tenli olması ve göz renginin aynı olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Anne ve kızın fotoğraflarını görenler ise "ikizi mi, kızı mı?" sorusunu sordu. Bazı sosyal medya kullanıcılara fotoğrafa 'Kızını değil ikiziniz gibi' yorumunda bulundu. Öte yandan 15 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.