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  • Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

Ünlü oyuncu 'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı duru 15 yaşına bastı. Güzel oyuncu, kızının yeni yaşını hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Emine Ün, Duru ile çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü "Benim okyanus gözlü güzel kızım. Aşkım, bitaneciğim. İyi ki doğdun! Anneliği seninle tatmak öyle güzel ki. Yeni yaşında her şey kalbinden nasıl geçiyorsa öyle olsun inşallah. Seni çok seviyorum" Duru'nun gün geçtikçe annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Anne kızın açık tenli olması ve göz renginin aynı olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Anne ve kızın fotoğraflarını görenler ise "ikizi mi, kızı mı?" sorusunu sordu. Bazı sosyal medya kullanıcılara fotoğrafa 'Kızını değil ikiziniz gibi' yorumunda bulundu. Öte yandan 15 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 07:09
Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

Sosyal medyadan sık sık kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşan 'ün takipçileri ikilinin benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, büyüdü. Emine Ün, bugün 15 yaşına basan kızı Duru'nun yeni yaşını hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Emine Ün, kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını şu not ile sosyal medya hesabından yayınladı: Benim okyanus gözlü güzel kızım, aşkım, bir taneciğim iyi ki doğdun. Anneliği seninle tatmak öyle güzel ki... Yeni yaşında her şey kalbinden nasıl geçiyorsa öyle olsun inşallah. Seni çok seviyorum. İşte merak edenleri için Emine Ün ile kızı Duru ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

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Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

Emine Ün’ün kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı! Emine Ün’ün kızı Duru’nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!

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