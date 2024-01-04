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Haberler Galeri Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 20:14

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015 yılında boşanan çift o tarihten itibaren farklı isimlerle anıldı. Bir programa konuk olan Emre Altuğ, Çağla Şıkel'le biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Altuğ'un o dikkat çeken açıklamaları!

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

İki ünlü isim Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 tarihinde dünyaevine girdi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

2015 yılında boşanan çift o tarihten itibaren farklı isimlerle anıldı.

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Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

BİTEN EVLİLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Bir programa konuk olan Emre Altuğ, Çağla Şıkel'le biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"

Ünlü mankenden sonra evlenmeyen Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım ilk önce boşandım arkasından annem öldü çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam. Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" diye konuştu.

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

"BECEREMEDİK…"

Evliliğine dair de konuşan ünlü şarkıcı, "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok, ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim" dedi.

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