Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"

Ünlü mankenden sonra evlenmeyen Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım ilk önce boşandım arkasından annem öldü çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam. Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" diye konuştu.