Giriş Tarihi: 04.01.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
20:14
Emre Altuğ Çağla Şıkel’le biten evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu: Beceremedik!
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015 yılında boşanan çift o tarihten itibaren farklı isimlerle anıldı. Bir programa konuk olan Emre Altuğ, Çağla Şıkel'le biten evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Altuğ'un o dikkat çeken açıklamaları!