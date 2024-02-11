Giriş Tarihi: 11.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
20:31
Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girdi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sağlıklı yaşama ve fit görüntüsüne verdiği önemle bilinen isimlerden. Bugün kişisel sayfasından bir paylaşım yapan Emre Altuğ, spor sonrası kaslarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının pozları sosyal medyada gündem oldu. İşte Emre Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o kas şovu!