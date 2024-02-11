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Haberler Galeri Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 20:31

Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girdi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sağlıklı yaşama ve fit görüntüsüne verdiği önemle bilinen isimlerden. Bugün kişisel sayfasından bir paylaşım yapan Emre Altuğ, spor sonrası kaslarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının pozları sosyal medyada gündem oldu. İşte Emre Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o kas şovu!

Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle boy gösteriyor.

Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girdi. Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.

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Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

FİT GÖRÜNTÜSÜNE ÖNEM GÖSTERİYOR!

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sağlıklı yaşama ve fit görüntüsüne verdiği önemle bilinen isimlerden.

Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!

EMRE ALTUĞ'DAN KAS ŞOV!

Bugün kişisel sayfasından bir paylaşım yapan Emre Altuğ, spor sonrası kaslarıyla dikkat çekti.

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