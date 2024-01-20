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Haberler Galeri Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 19:44

Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Sömestr tatilinde Emre Altuğ'un ilk işi oğullarıyla bir araya gelmek oldu. Emre Altuğ'un büyük oğlu Kuzey'in ünlü şarkıcının boyunu geçtiği görüldü. Ünlü şarkıcı oğullarının tatilde nereye gideceğini de açıkladı. İşte Emre Altuğ'un oğullarıyla o pozu!

Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

İki ünlü isim Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 tarihinde dünyaevine girdi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

İLK İŞİ OĞULLARIYLA BİR ARAYA GELMEK OLDU

Sömestr tatilinde Emre Altuğ'un ilk işi oğullarıyla bir araya gelmek oldu.

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Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

OĞLU KUZEY BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Emre Altuğ'un büyük oğlu Kuzey'in ünlü şarkıcının boyunu geçtiği görüldü.

Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

SÖMESTR TATİLİ PLANINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı oğullarının tatilde nereye gideceğini de açıkladı.

Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

"KATAR'A GİDECEKLER"

Altuğ gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklar tatile giriyorlar şimdi. Anneleriyle Katar'a gidecekler. Kuzenleri orada yaşıyor. Tatil öncesi güzel bir yemek yiyelim dedik" dedi.

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