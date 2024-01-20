Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!

İki ünlü isim Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 tarihinde dünyaevine girdi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.