Giriş Tarihi: 20.01.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
19:44
Emre Altuğ’un oğlu babasının boyunu geçti! Emre Altuğ oğullarının nereye gideceğini açıkladı!
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Sömestr tatilinde Emre Altuğ'un ilk işi oğullarıyla bir araya gelmek oldu. Emre Altuğ'un büyük oğlu Kuzey'in ünlü şarkıcının boyunu geçtiği görüldü. Ünlü şarkıcı oğullarının tatilde nereye gideceğini de açıkladı. İşte Emre Altuğ'un oğullarıyla o pozu!