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Haberler Galeri Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey'in fotoğrafına beğeni yağmuru
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:21

Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey'in fotoğrafına beğeni yağmuru

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, oğlu Kuzey ile bir paylaşım yaptı. Emre Altuğ'un paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Babasının boyunu geçen, Kuzey mankenlere taş çıkarıyor...

Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey’in fotoğrafına beğeni yağmuru

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle boy gösteriyor.

Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey’in fotoğrafına beğeni yağmuru

Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girmişti.

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Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey’in fotoğrafına beğeni yağmuru

Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.

Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey’in fotoğrafına beğeni yağmuru

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey’in fotoğrafına beğeni yağmuru

Emre Altuğ, geçen günlerde yaptığı açıklamada, boşandıktan sonra 6 ay kendine gelemediğini açıklamıştı.

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