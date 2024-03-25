Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
14:21
Emre Altuğ’un oğlu Kuzey babasının boyunu geçti! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un oğlu Kuzey'in fotoğrafına beğeni yağmuru
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, oğlu Kuzey ile bir paylaşım yaptı. Emre Altuğ'un paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Babasının boyunu geçen, Kuzey mankenlere taş çıkarıyor...