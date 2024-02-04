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Haberler Galeri Emre Altuğ'un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri "Ne Ala" dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı
Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 15:57

Emre Altuğ'un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri "Ne Ala" dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, müzik kariyerinin 25. yeni çıkardığı "Ne Âlâ" şarkısını oğullarıyla birlikte söyledi. Gözlüklerini takarak Ne Ala'yı söyleyen Emre Altuğ ve oğullarının arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı.

Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri Ne Ala dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle boy gösteriyor.

Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri Ne Ala dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girmişti.

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Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri Ne Ala dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.

Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri Ne Ala dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri Ne Ala dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı

Emre Altuğ, geçen günlerde yaptığı açıklamada, boşandıktan sonra 6 ay kendine gelemediğini açıklamıştı.

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