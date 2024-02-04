Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
15:57
Emre Altuğ'un oğulları Kuzey ve Uzay ile arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı! Keyifli halleri "Ne Ala" dedirtti! Çağla Şıkel kayıtsız kalamadı
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, müzik kariyerinin 25. yeni çıkardığı "Ne Âlâ" şarkısını oğullarıyla birlikte söyledi. Gözlüklerini takarak Ne Ala'yı söyleyen Emre Altuğ ve oğullarının arabadaki eğlenceli anlarına beğeni yağdı.