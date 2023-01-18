Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç'a olay sözler! "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım"

Savunmasına başlamadan önce kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu belirten Sarnıç suçlamaları reddederek, ''Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesen Funda Hanım karşıma çıkıyor engel oluyor. Emre hakkında uyarıcı madde kullandığını söylediğime ilişkin olarak boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor'' dedi.