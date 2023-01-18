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Haberler Galeri Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç'a olay sözler! "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım"
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:26

Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç'a olay sözler! "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım"

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Magazin programında Emre Aşık ve avukat Funda Sadıkahmet'e yönelik hakaret, tehdit suçundan 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmada eski eşiyle yüz yüze gelen Emre Aşık ''Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım'' dedi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Sarnıç’a olay sözler! Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım

Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan 6 Eylül 2021'de çekişmeli olarak boşanmıştı. Yağmur Sarnıç'ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle süren Emre Aşık yeniden boşanma davası açmıştı.

Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Sarnıç’a olay sözler! Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım

YENİ BİR DAVA EKLENDİ
Taraflar arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Bir dönem Emre Aşık'ı öldürme planın yaptığı gerekçesiyle yargılanan Yağmur Sarnıç'ın 5 Aralık 2020'de televizyonda yayınlanan bir magazin programında kendilerine hakaret ve iftirada bulunduğunu ileri süre Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'a yönelik ''Bir başkasını … , mal varlığı itibarıyla büyük zarara uğratacağım'' dediği yer aldı.

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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Sarnıç’a olay sözler! Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım

6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede aynı zamanda Sarnıç'ın avukat Funda Sadıkahmet'e yönelik ise ''Birinci düşmanım Funda. Yaptığı usulsüzlükleri ispatlayıp bende onun avukatlığını bitirmezsem ben de Yağmur değilim '' dediği belirtildi. Yağmur Sarnıç'ın hakaret ve tehdit suçundan toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Sarnıç’a olay sözler! Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım

MAHKEME SALONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Emre Aşık, Funda Sadıkahmet ve sanık Yağmur Sarnıç karşı karşıya geldi.

Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Sarnıç’a olay sözler! Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım

Savunmasına başlamadan önce kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu belirten Sarnıç suçlamaları reddederek, ''Sözlerde hakaret yoktur, hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunlar bilinen mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesen Funda Hanım karşıma çıkıyor engel oluyor. Emre hakkında uyarıcı madde kullandığını söylediğime ilişkin olarak boşanma davasında pedagog raporunda beyanı vardır. Hakaret ve küçük düşürme kastım yoktur. Hakkımda daha önce ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği için bu dosya kapsamında beraat etmem gerekiyor'' dedi.

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