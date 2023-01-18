Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
11:26
Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç'a olay sözler! "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım"
Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Magazin programında Emre Aşık ve avukat Funda Sadıkahmet'e yönelik hakaret, tehdit suçundan 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmada eski eşiyle yüz yüze gelen Emre Aşık ''Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım'' dedi.