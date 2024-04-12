Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En güzel kayınvalide! Arzum Onan'ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:17

En güzel kayınvalide! Arzum Onan'ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan bayramı biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutladı. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında nokta koyan Arzum Onan bekarlığın keyfini sürüyor. Sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda ise oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın huzurlu halleri dikkat çekerken Lal Gümüşçüoğlu ile benzerlikleri de yorumlara yansıdı. İşte Arzum Onan'dan oğlu ve müstakbel gelini ile bayram pozu...

En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un, 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona ermişti. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler "Neden boşandınız o zaman?" sorularını da beraberinde getirmişti. Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunana Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle "Keyfi yerinde" dedirtmişti.

En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

Ayrılıklarına bir türlü bir açıklama bulamayan hayranları ise çiftin hala birbirlerini sevdiğini düşünüyor. Öyle ki eski aşıklara "Ayrılık da sevdaya dahil" yorumları yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

Mehmet Aslantuğ ile "Bayramda birlikte poz gelir mi?" merak edilirken 50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan bayramı biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutladı.

En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın huzurlu halleri dikkat çekerken Lal Gümüşçüoğlu ile benzerlikleri de yorumlara yansıdı.

En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

İşte Arzum Onan'dan oğlu ve müstakbel gelini ile bayram pozu...

SON DAKİKA