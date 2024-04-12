En güzel kayınvalide! Arzum Onan’ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un, 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona ermişti. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler "Neden boşandınız o zaman?" sorularını da beraberinde getirmişti. Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunana Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle "Keyfi yerinde" dedirtmişti.