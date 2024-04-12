Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:17
En güzel kayınvalide! Arzum Onan'ın oğlu Can ve sevgilisi Lal ile bayramda keyfi yerinde! Gelin-kaynana bu kadar benzer...
50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan bayramı biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutladı. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında nokta koyan Arzum Onan bekarlığın keyfini sürüyor. Sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda ise oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın huzurlu halleri dikkat çekerken Lal Gümüşçüoğlu ile benzerlikleri de yorumlara yansıdı. İşte Arzum Onan'dan oğlu ve müstakbel gelini ile bayram pozu...