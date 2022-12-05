Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
07:39
En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Azra Aksu'dan anlamlı mesaj
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Güneş' rolü ile Azra Aksu oldu. Ödülünü Begüm Birgören'in elinden alan Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu. "Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen Çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.