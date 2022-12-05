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Haberler Galeri En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Azra Aksu'dan anlamlı mesaj
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:39

En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Azra Aksu'dan anlamlı mesaj

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünün sahibi 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Güneş' rolü ile Azra Aksu oldu. Ödülünü Begüm Birgören'in elinden alan Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu. "Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen Çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.

En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Azra Aksu’dan anlamlı mesaj

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de gerçekleşen görkemli töreniyle sahiplerini buldu.

En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Azra Aksu’dan anlamlı mesaj

Türkiye'nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturan görkemli gecede, En iyi çocuk oyuncu ödülünü Bir Küçük Gün Işığı'nın minik yıldızı Azra Aksu kazandı.

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En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Azra Aksu’dan anlamlı mesaj

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş karakteriyle büyük beğeni toplayan Azra Aksu, ödülünü Begüm Birgören'in elinden aldı.

En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Azra Aksu’dan anlamlı mesaj

Annesi ve babası başta olmak üzere, tüm ekibine teşekkür eden Azra Aksu, ödülünü almadan önce bir de istekte bulundu.

En iyi çocuk oyuncu seçilen Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Azra Aksu’dan anlamlı mesaj

"Lütfen sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Sevelim, koruyalım. Hiç zarar vermeyelim. Benim tek istediğim bu..." diyen çocuk oyuncu Azra Aksu, salondan büyük alkış aldı.

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