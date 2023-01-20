Giriş Tarihi: 20.01.2023 06:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
06:13
Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç'tan şikayetçi oldu
2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törene eşinden ayrı katılan Benan Saraç, sosyal medya hesabından eşine ateş püskürmüştü. Benan Saraç'ın sert sözlerinin ardından zor durumda kaldığını belirten astrolog Aydın, Benan Saraç'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.