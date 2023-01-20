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Haberler Galeri Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç'tan şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 20.01.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 06:13

Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç'tan şikayetçi oldu

2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törene eşinden ayrı katılan Benan Saraç, sosyal medya hesabından eşine ateş püskürmüştü. Benan Saraç'ın sert sözlerinin ardından zor durumda kaldığını belirten astrolog Aydın, Benan Saraç'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Emir SOMER
Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

2013 yılında doktor ve yazar Ender Saraç ile nikah masasına oturan Benan Saraç, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde eşi Benan Saraç yerine astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz vermişti. Sosyal medya hesabından törenden paylaşım yapan Benan Saraç, bir takipçisinin "Eşinizde orada ama sizi beraber göremiyoruz" yorumu üzerine sessizliğini bozan Benan Saraç, adeta ateş püskürmüştü.

Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

"Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum.

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Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

"ADAM OLMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepki göstermişti.

Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

Ender Saraç, ödül törenine Aygül Aydın ile katılınca eşi hakaretler savurmuştu! Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi:

"Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."

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