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Haberler Galeri Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu
Giriş Tarihi: 10.10.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 08:02

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. 30 yaşındaki Engincan Ural ve Merve Kaya çifti dünyaevine girdi. Bodrum'da gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim akın etti. Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Sibel Can oğlu Engin Can'ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans etti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Engincan Ural ve Merve Kaya çifti, Bodrum'da gerçekleşen rüya gibi düğünle dünyaevine girdi.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Engincan Ural'ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a "İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat" sözleriyle takıldı.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Sibel Can oğlunun düğününde coştu

Düğünde Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül de vardı.

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