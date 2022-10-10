Sibel Can oğlu Engincan’ın düğününde coştu! Tabak detayı olay oldu!

Engincan Ural'ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural'a "İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat" sözleriyle takıldı.