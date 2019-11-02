Erdal Beşikçioğlu: Sanatçı hep açtır asla doymaz, doyunca tüccar olur

'Martı'nın üç ana karakterini sahneye taşıdınız. Baş karakter Nina'yı da eşiniz Elvan Beşikçioğlu canlandırıyor…

Evet, üç tane bildiğimiz karakter var Martı'da. Trigorin, Treplev ve Nina. Martı'daki aşk üçgeni üzerinden bir devrim ve varoluş sorgulaması var oyunumuzda. 1914 Bolşevik İhtilali sonrasında, o sürecin insan üzerindeki etkisini anlatan biraz tuhaf ve karmaşık bir hikaye. Ama savaşın ve savaşın insan psikolojisi üzerindeki acımasız etkilerinin yanı sıra dönemin ve olayların komik ögelerini de içeriyor tabii.

Fikir nasıl çıktı? Neden bu oyun?

Bazı oyunların seyirciye oynanması fikri çok naif olur ve onları bulduğunuzda repertuarınıza almak istersiniz. 'Nina' Tatbikat Sahnesi'nin estetik algısına, dünya görüşüne uyan oyunlardan bir tanesiydi. Çalışması da çok keyifli oldu.

Tatbikat Sahnesi'nin dünya görüşünü nasıl açıklarsınız?

Sistemin arazlarını önce teşhis edip, sonra da kendi içerisindeki sorunlarını çözmeye yönelik bir enerjisi vardır Tatbikat Sahnesi'nin.