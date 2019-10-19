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  • Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

'un ölümsüz eseri ''nın üç ana karakteri 'Nina', 'Treplev' ve 'Trigorin'; 15 yıl aradan sonra, tam da Birinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ihtilali öncesinde yeniden bir araya gelse ne olur? Romen çağdaş yazar Matei Visniec, bunu kendine sormuş ve ortaya 'Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti' adlı metin çıkmış. Kurduğu Tatbikat Sahnesi'yle her zaman farklı ve derdi olan işlerin peşinde olan da yazarın bu ütopik anlatımını çok cazip bulmuş ve yaz başından beri bu oyuna kafa yormuş. Yönetmen Beşikçioğlu, eşi ve Ünsal Coşar'ı da kadroya dahil ederek ortaya Avrupai bir oyun çıkarmış. Erdal Beşikçioğlu ile eşi Elvin Beşikçioğlu, 20 yıl sonra tiyatro sahnesinde buluştu. Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti adlı oyunda karı-kocaya Ünsal Coşkun eşlik ediyor. Üzerine emek verilmiş bu oyunu kaçırmayın.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:52
Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Dönemin tarihi ile harmanlanarak 'Nina' ile 'Treplev'in imkansız aşkını anlatan 'Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti' adlı oyunu, Ankara'da Tatbikat Sahnesi'nde yapılan galasında izledim. Barış Dinçel imzalı dekor ve kostüm tasarımları her zamanki gibi oyunculardan rol çalıyor. Video yansıtmaları, dekor, kostüm, müzik ve ses efektleri, oyunun atmosferine büyük katkı sağlıyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

'SAHNEDE BÜYÜDÜK'

Oyun öncesinde konuşma imkanı bulduğum , şunları söyledi:

"'da 19 yaşında olan 'Nina', bu oyunda 34 yaşında. İki erkek arasında kalmış, oyuncu olmaya çalışan bir kadın. Bu üç karakter 15 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı sürecinde karşılaşıyorlar, bir araya geliyorlar. Birbirlerine söyleyecekleri sitemler, özleyişler, arayışlar var. Sistem üzerine şiirsel bir dünyada buluyorlar kendilerini." Beşikçioğlu, diğerlerine nazaran zor rolün altından başarıyla kalkarak, kendisine hayran bıraktırıyor.

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Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

''da, 'Treplev' intihar ediyor ancak bu metinde 'Treplev yaşasaydı ne olurdu, aşk üçgeni nasıl şekillenirdi?' sorusuna verilen yanıtı görüyor seyirci.

Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Bu açıdan ''yı bilenlerin çok büyük keyif alacağı oyunun en önemli özelliği; Beşikçioğlu çiftini 20 yıl aradan sonra aynı sahnede buluşturması.

Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Ancak ikilinin karşılıklı hiç diyalogları yok. Erdal Beşikçoğlu ise konuyla ilgili şunları söyledi:

Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

"Elvin, sahne üzerinde çalışırken eşimden öte benim sahne arkadaşım. Biz konservatuvara da, Devlet Tiyatroları'na da beraber girdik. Sahne üzerinde beraber büyüdük.

Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Sahneden çıktığımızda başka türlü bir hayatımız vardır, sahnede başka hayatımız var." Bu sezon Tatbikat Sahnesi çatısı altında dördüncü oyunu seyirciyle buluşturan Beşikçioğlu, kendisinin 'Fahrenheit 451'i, eşi Elvin Beşikçoğlu'nun da 'Cehennem' adlı oyunu hazırladığını ve bunlarla birlikte altı oyunla perde açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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