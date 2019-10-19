Erdal Beşikçioğlu’nun eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Çehov'un ölümsüz eseri 'Martı'nın üç ana karakteri 'Nina', 'Treplev' ve 'Trigorin'; 15 yıl aradan sonra, tam da Birinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ihtilali öncesinde yeniden bir araya gelse ne olur? Romen çağdaş yazar Matei Visniec, bunu kendine sormuş ve ortaya 'Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti' adlı metin çıkmış. Kurduğu Tatbikat Sahnesi'yle her zaman farklı ve derdi olan işlerin peşinde olan Erdal Beşikçioğlu da yazarın bu ütopik anlatımını çok cazip bulmuş ve yaz başından beri bu oyuna kafa yormuş. Yönetmen Beşikçioğlu, eşi Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı da kadroya dahil ederek ortaya Avrupai bir oyun çıkarmış. Erdal Beşikçioğlu ile eşi Elvin Beşikçioğlu, 20 yıl sonra tiyatro sahnesinde buluştu. Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti adlı oyunda karı-kocaya Ünsal Coşkun eşlik ediyor. Üzerine emek verilmiş bu oyunu kaçırmayın.