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Haberler Galeri Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın güzel eşi...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 09:52

Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın güzel eşi...

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Son olarak sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile pozlarına beğeni yağdı. İşte evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'ya aşkını haykırdığı paylaşım...

Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor.

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Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

Son olarak sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile pozlarına beğeni yağdı.

Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...

İşte evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'ya aşkını haykırdığı paylaşım...

Erkan Petekkaya 18 yıllık eşi ile aşka geldi! İşte Delikanlı Sadi olarak beğeni toplayan Erkan Petekkaya’nın güzel eşi...
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