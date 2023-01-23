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Haberler Galeri Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk kare geldi!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:47

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk kare geldi!

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi aldı. Ünlü çift erkek bekliyor. Bir süredir "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk kare geldi!

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk kare geldi!

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

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Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk kare geldi!

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk kare geldi!

Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk kare geldi!

Çocuklarına kavuşmak için gün sayan ikilinin, bir oğlu olacak.

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