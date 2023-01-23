Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
11:47
Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk kare geldi!
Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi aldı. Ünlü çift erkek bekliyor. Bir süredir "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.