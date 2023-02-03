Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
07:47
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu
Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem olan Berfu Yenenler, son olarak derin bacak dekoltesiyle poz verdi. Siyah elbisesini giyen Berfu Yenenler cesaretini konuşturdu.