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Haberler Galeri Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:47

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem olan Berfu Yenenler, son olarak derin bacak dekoltesiyle poz verdi. Siyah elbisesini giyen Berfu Yenenler cesaretini konuşturdu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen eşi Berfu Yenenler, magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

Ünlü çift, aşklarını 2019 yılında nikah masasına taşımıştı.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

Yenenler ,mutlu evliliklerini oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

İkili, komik ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler derin bacak dekoltesiyle cesaretini konuşturdu

Son olarak Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, derin bacak dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı sallamayı başardı.

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