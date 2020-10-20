Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den "Göbeğim çık" pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

'in eşi 'den "Göbeğim çık" pozu! İşte 4 aylık hamile ...

Ünlü oyuncu 'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel 'in ikinci kez olduğu haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Eser Yenenler'in 4 aylık hamile eşi Berfu Yenenler paylaşımına "Göbeğim çıktı, inanamıyorum. Kuzey'de 22. haftada yok gibiydi neredeyse. Şu an 16. hafta ve 'Merhaba, ben buradayım' diyen bir göbeğim var" notunu düştü. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ikinci bebeklerinin de erkek olacağı öğrenilmişti. İşte Berfu Yenenler'den ...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 11:56
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

Ünlü oyuncu 'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel 'in ikinci kez olduğu haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

İkinci kez anne olmak için gün sayan , belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

ile 'in ikinci bebeklerinin de erkek olacağı öğrenilmişti. İşte Berfu Yenenler'den ...

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

'in 4 aylık eşi paylaşımına "Göbeğim çıktı, inanamıyorum. Kuzey'de 22. haftada yok gibiydi neredeyse. Şu an 16. hafta ve 'Merhaba, ben buradayım' diyen bir göbeğim var" notunu düştü.

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...
Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...
SON DAKİKA