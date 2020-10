Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler'den Göbeğim çık pozu! İşte 4 aylık hamile Berfu Yenenler'den yeni poz...

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in 2019 yılında hayatını birleştirdiği tescilli güzel Berfu Yenenler'in ikinci kez hamile olduğu haberi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Eser Yenenler'in 4 aylık hamile eşi Berfu Yenenler paylaşımına "Göbeğim çıktı, inanamıyorum. Kuzey'de 22. haftada yok gibiydi neredeyse. Şu an 16. hafta ve 'Merhaba, ben buradayım' diyen bir göbeğim var" notunu düştü. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ikinci bebeklerinin de erkek olacağı öğrenilmişti. İşte Berfu Yenenler'den hamilelik pozu...