Giriş Tarihi: 07.08.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 20:35

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, eşinin artık diyete başladığını belirterek bir parti organize etti. 'Şişmanlığa veda partisi' adı verilen organizasyondan fotoğraflar paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımının altına Melisa Döngel'den flaş, ancak bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım geldi. İşte Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in paylaşımının altına Melisa Döngel'in flaş yorumu!