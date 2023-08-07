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Haberler Galeri Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 20:35

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

Tescilli güzel Berfu Yenenler, oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, eşinin artık diyete başladığını belirterek bir parti organize etti. 'Şişmanlığa veda partisi' adı verilen organizasyondan fotoğraflar paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımının altına Melisa Döngel'den flaş, ancak bir o kadar da eğlenceli bir paylaşım geldi. İşte Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in paylaşımının altına Melisa Döngel'in flaş yorumu!

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen eşi Berfu Yenenler, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer aldı.

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, 2019 yıındal ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

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Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

ESER YENENLER'DEN FLAŞ DİYET KARARI!

Bugün sosyal medyadan paylaşım yapan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in diyete başladığını duyurdu.

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

"ŞİŞMANLIĞA VEDA PARTİSİ"

Bir de parti organize eden Berfu Yenenler, buradan 'şişmanlığa veda partisi' adı altına bir paylaşım yaptı.

Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu! Fotoğrafa Melisa Döngel’den eğlenceli estetik yorumu!

MELİSA DÖNGEL'DEN ÇARPICI YORUM"

Son dönemlerde yaşadığı aşklarla ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel de yaptığı paylaşımla ilgi topladı.

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