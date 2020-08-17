Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

Eser Yenenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıklamıştı. YouTube kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sıkı bir diyete giren ve açtığı Youtube hesabı üzerinden zayıflama sürecine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Eser Yenenler, Instagram'da takipçileriyle soru cevap yaptı. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bu hedefinde altı haftayı geride bırakan Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı. 36 yaşındaki oyuncu, "Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?" şeklindeki soruya, "Zayıflayınca komediyi bırakacağım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.