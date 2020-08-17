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Haberler Galeri Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

’in macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıklamıştı. kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sıkı bir diyete giren ve açtığı Youtube hesabı üzerinden sürecine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Eser Yenenler, 'da takipçileriyle yaptı. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bu hedefinde altı haftayı geride bırakan Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı. 36 yaşındaki oyuncu, "Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?" şeklindeki soruya, "Zayıflayınca komediyi bırakacağım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:42
Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıklamıştı. kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sıkı bir diyete giren ve açtığı Youtube hesabı üzerinden sürecine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Eser Yenenler, 'da takipçileriyle yaptı. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bu hedefinde altı haftayı geride bırakan Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı. 36 yaşındaki oyuncu, "Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?" şeklindeki soruya, "Zayıflayınca komediyi bırakacağım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

Sıkı bir diyete giren ve açtığı hesabı üzerinden sürecine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu , 'da takipçileriyle yaptı.

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Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

, hayatında önemli bir değişikliğe daha gitme kararı aldı ve kilo vermek adına yoğun bir tempoya girdi.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

hesabından diyet süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu, son durumu merak eden takipçileriyle hesabı üzerinden etkinliği gerçekleştirdi.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bu hedefinde altı haftayı geride bırakan Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

'ZAYIFLAYINCA KOMİKLİĞİN DE GİTMEZ DEĞİL Mİ?'

36 yaşındaki oyuncu, "Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?" şeklindeki soruya, "Zayıflayınca komediyi bırakacağım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası devam ediyor! Sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap olay oldu!

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