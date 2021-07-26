Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti. Sessizliğini bozan Kibariye'den yeni açıklama geldi. İşte şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti hakkında söyledikleri...