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Haberler Galeri Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 07:45

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti. Sessizliğini bozan Kibariye'den yeni açıklama geldi. İşte şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti hakkında söyledikleri...

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu.

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor.

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Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından defalarca aldatılan şarkıcı Kibariye'den ilginç açıklama!

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

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