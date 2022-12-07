Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
09:46
Ödül törenine başka bir kadınla katıldığı için eşi hakaretler savurmuştu! Ender Saraç gerçeği açıkladı!
2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törene eşinden ayrı katılan Benan Saraç, sosyal medya hesabından eşine ateş püskürmüştü. Benan Saraç'ın sert sözlerinin ardından Ender Saraç'tan yanıt geldi.