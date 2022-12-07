Ödül törenine başka bir kadınla katıldığı için eşi hakaretler savurmuştu! Ender Saraç gerçeği açıkladı!

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi:

"Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."