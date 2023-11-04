Giriş Tarihi: 04.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:59

Eşi Esin Çepni'ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! 'İkinci bir şans istiyorum...'

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Çiftin şimdilerde boşanma süreci devam ederken, Bilal Hancı takipçilerine içini döktüğü yeni bir paylaşımda bulundu. "Artık hayatım yoluna girer mi bilmiyorum" diyen Hancı, "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Bilal Hancı'nın o paylaşımı...