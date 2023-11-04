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Haberler Galeri Eşi Esin Çepni'ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! 'İkinci bir şans istiyorum...'
Giriş Tarihi: 04.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:59

Eşi Esin Çepni'ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! 'İkinci bir şans istiyorum...'

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Çiftin şimdilerde boşanma süreci devam ederken, Bilal Hancı takipçilerine içini döktüğü yeni bir paylaşımda bulundu. "Artık hayatım yoluna girer mi bilmiyorum" diyen Hancı, "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Bilal Hancı'nın o paylaşımı...

Eşi Esin Çepni’ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! ’İkinci bir şans istiyorum...’

"Kafalar" grubunun üyelerinden Bilal Hancı, Esin Çepni ile birlikteliğini iki yıl önce nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını duyurmuştu.

Eşi Esin Çepni’ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! ’İkinci bir şans istiyorum...’

Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeyi tercih eden Hancı ile Çepni, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Eşi Esin Çepni’ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! ’İkinci bir şans istiyorum...’

Geçen günlerde ise Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eşi Esin Çepni’ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! ’İkinci bir şans istiyorum...’

Esin Çepni, ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşi Esin Çepni’ye ihanet eden Bilal Hancı sosyal medyadan haykırdı! ’İkinci bir şans istiyorum...’

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

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