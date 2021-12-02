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Haberler Galeri Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 23:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 23:39

Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz ay Esra Erol'da Fatma'nın yaşadıkları damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü. Melahat Hanım'In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti. Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali de herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün Fatma'nın son hali herkesi şaşırttı.

Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

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Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti.

Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.

Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu!

Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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