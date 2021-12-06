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Haberler Galeri Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 20:20

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Her gün farklı ve konuklara programında yer veren Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın konusu işlendi. Geçtiğimiz ay Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın 2 çocuklu Ahmet ve onun dini nikahlı eşi Fatma ile yaşadığını öğrenmişti. Yaşadıklarından sonra baba evine dönme kararı alan Fatma, geçtiğimiz günlerde yine baba evinden kaçtı. Fatma'yı ise ünlü sunucu Esra Erol buldu, ancak Fatma'nın son hali gören herkesin yüreklerini burktu. Bugün ise Erol, Fatma'nın işkence gördüğünü ve hamile olduğunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar!

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın yaşadıkları damga vurdu.

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı.

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Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA KONUŞTU

Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde Fatma'nın son hali herkesi şaşırtmıştı.

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı! | Video

Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

Fatma'nın annesi Melahat Hanım, kızının Ahmet ve kayınvalidesi tarafından işkence gördüğünü dile getirdi.

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