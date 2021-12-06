Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Her gün farklı ve konuklara programında yer veren Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın konusu işlendi. Geçtiğimiz ay Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın 2 çocuklu Ahmet ve onun dini nikahlı eşi Fatma ile yaşadığını öğrenmişti. Yaşadıklarından sonra baba evine dönme kararı alan Fatma, geçtiğimiz günlerde yine baba evinden kaçtı. Fatma'yı ise ünlü sunucu Esra Erol buldu, ancak Fatma'nın son hali gören herkesin yüreklerini burktu. Bugün ise Erol, Fatma'nın işkence gördüğünü ve hamile olduğunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar!