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Haberler Galeri Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 10:51

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile Ümraniye'de görüntülendi. Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncu Özgü Namal'ın oğlu Nefes ile keyifli bir gün geçiren Özgü Namal'ın görüntüsü oyuncuyu özleyen hayranlarına mutluluk verdi.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile Ümraniye'de görüntülendi.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

Hayat arkadaşının ölümüyle yıkılan oyuncu ise yıllardır ailesiyle yaşadığı Köyceğiz'den İstanbul'a taşınarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncu, önceki gün oğlu Nefes ile Magazin Kuryesi'nin objektifine takıldı. Oğluyla birlikte alışverişe çıkan Namal, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

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