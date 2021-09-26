Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal’ı yıkmıştı... Güzel oyuncu Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile görüntülendi!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal aylar sonra oğlu Nefes ile Ümraniye'de görüntülendi. Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncu Özgü Namal'ın oğlu Nefes ile keyifli bir gün geçiren Özgü Namal'ın görüntüsü oyuncuyu özleyen hayranlarına mutluluk verdi.