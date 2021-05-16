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Haberler Galeri Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 09:46

Eşinin zamansız ölümü 'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi 'ı kaybeden oyuncu uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral 'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal hayatında radikal kararlar aldı. Eşiyle birlikte 'in 'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Özgü Namal, yaşadığı büyük üzüntü sonrası hatıralarla yaşamaya dayanamadı ve çiftlik evini bahçesindeki eşyalara dahi dokunmadan terk etti. İşte Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın hatıraları ile dolu çiftlik evinin son hali...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi 'ı kaybeden oyuncu uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi 'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

53 yaşındaki eşi 'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan hayatında radikal kararlar aldı.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

Eşiyle birlikte 'in 'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan , yaşadığı büyük üzüntü sonrası hatıralarla yaşamaya dayanamadı ve çiftlik evini bahçesindeki eşyalara dahi dokunmadan terk etti.

Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

İşte 'ın eşi 'ın hatıraları ile dolu çiftlik evinin son hali...

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