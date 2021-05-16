Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!

Eşiyle birlikte Köyceğiz'in Ağla Yaylası'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Özgü Namal, yaşadığı büyük üzüntü sonrası hatıralarla yaşamaya dayanamadı ve çiftlik evini bahçesindeki eşyalara dahi dokunmadan terk etti.