HaberlerGaleriEşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 09:37Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 09:46
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı... Özgü Namal hatıralarla yaşamaya dayanamadı çiftlik evini kapattı!
Geçtiğimiz yıl acı bir biçimde eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu Özgü Namal uzun süredir ara verdiği oyunculuğa dönme kararı almıştı. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal hayatında radikal kararlar aldı. Eşiyle birlikte Köyceğiz'in Ağla Yaylası'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Özgü Namal, yaşadığı büyük üzüntü sonrası hatıralarla yaşamaya dayanamadı ve çiftlik evini bahçesindeki eşyalara dahi dokunmadan terk etti. İşte Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın hatıraları ile dolu çiftlik evinin son hali...