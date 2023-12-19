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Haberler Galeri Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı'dan aldı...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:13

Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı'dan aldı...

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar ona çocuklarının velayetini kaybettirebilir... 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik oldu. Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki şoke eden suçlamalar...

Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı’dan aldı...

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi.

Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı’dan aldı...

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti.

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Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı’dan aldı...

Öyle ki Damla Ersubaşı çocuklarının velayetini kaybedebilir...

Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı’dan aldı...

2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik oldu.

Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı’dan aldı...

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı.

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