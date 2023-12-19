Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
11:13
Eski eşinden Damla Ersubaşı hakkında çok ağır iddialar! Mahkeme çocukların velayetini Damla Ersubaşı'dan aldı...
Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar ona çocuklarının velayetini kaybettirebilir... 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik oldu. Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtı. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki şoke eden suçlamalar...