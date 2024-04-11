Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

"Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor."