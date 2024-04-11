Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:57
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen'in nafaka krizi!
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakeri ile büyük bir sempati toplayan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda Siroz'a yakalanmıştı. Özkan karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Ufuk Özkan'ın 1,5 yıl önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen'le nafaka davası yeniden gündeme geldi.