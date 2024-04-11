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Haberler Galeri Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen'in nafaka krizi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:57

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen'in nafaka krizi!

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakeri ile büyük bir sempati toplayan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda Siroz'a yakalanmıştı. Özkan karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Ufuk Özkan'ın 1,5 yıl önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen'le nafaka davası yeniden gündeme geldi.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş, sağlığına kavuşan Özkan daha sonra setlere dönmüştü. Sevgilisi Sibel Osmanoğlu'yla verdiği görüntülerle de çok konuşulan 48 yaşındaki ünlü oyuncu 1,5 yıl önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen'le olan nafaka davası yeniden gündemde. Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

Şu günlerde tiyatro oyunlarında rol alan Ufuk Özkan'ın 16 yaşındaki oğlunun annesi Nazan Özen şu ifadeleri kullandı:

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Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

"Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor."

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yanlış bir diyet nedeniyle siroza yakalanmıştı.

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Ufuk Özkan ile Nazan Özen’in nafaka krizi!

Siroza yakalandığı öğrenilen 48 yaşındaki Özkan, hastanede tedavi görmüştü.

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