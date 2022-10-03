Giriş Tarihi: 03.10.2022 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
11:34
Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatlarını sır gibi saklayan ikiliden Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı ise herkesi şaşırttı. İşte o açıklamalar...