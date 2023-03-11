Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:33

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

Ünlü manken ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın evliliği, Kutluay'ın ihaneti sebebi ile çekişmeli bir boşanma süreci sonrası sona ermişti. Evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları bulunan ikili, zaman zaman yaşadıkları anlaşmazlıklar sebebi ile karşı karşıya geliyor. Eski eşler son olarak boşanma protokolüne aykırı davranma sebebi ile yine mahkemelik oldu. Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı İbrahim Kutluay hakkında 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı. İşte davanın tüm detayları...