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Haberler Galeri Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:33

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

Ünlü manken ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın evliliği, Kutluay'ın ihaneti sebebi ile çekişmeli bir boşanma süreci sonrası sona ermişti. Evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları bulunan ikili, zaman zaman yaşadıkları anlaşmazlıklar sebebi ile karşı karşıya geliyor. Eski eşler son olarak boşanma protokolüne aykırı davranma sebebi ile yine mahkemelik oldu. Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı İbrahim Kutluay hakkında 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı. İşte davanın tüm detayları...

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

2005 yılında nikah masasına oturup, mutluluklarını iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın peri masalı, 2018'te sona ermişti.

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

Masalı mutsuz sonla bitiren ise İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşktı.

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Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

2018'te boşanan çiftin, yıllardır yüz yüze dahi gelmediği ve birbirleriyle tek kelime dahi etmediği biliniyor.

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor.

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu! Sebebi herkesi şaşırttı...

Zaman zaman da anlaşmazlıklar yaşayan eski eşler, karşı karşıya kalıyor.

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