Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:09
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
10:10
Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!
'Dudaktan Kalbe' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Burak Hakkı, 10 yıllık evliliğini 2012'de sonlandırdığı eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Eski eşlerin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'ı görenler 'Babasının kopyası' yorumu yaptı.