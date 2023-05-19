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Haberler Galeri Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:10

Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

'Dudaktan Kalbe' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Burak Hakkı, 10 yıllık evliliğini 2012'de sonlandırdığı eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Eski eşlerin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'ı görenler 'Babasının kopyası' yorumu yaptı.

Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

ESKİ EŞLER YAN YANA

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

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Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi.

Eski eşler yıllar sonra yan yana! Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı!

Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

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