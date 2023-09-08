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Haberler Galeri Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!
Giriş Tarihi: 08.09.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 21:00

Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftten bugün müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. İlhan Mansız, Lela Leyla'nın hamile olduğunu açıkladı. Bugün bir cinsiyet partisi düzenleyen çiftten İlhan Mansız, bebeğinin cinsiyetini küçük bir futbol topuna vurarak öğrendi. İşte İlhan Mansız ve Lela Leyla'nın bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği o anlar!

Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, uzun süredir yurtdışında hayatını sürdürüyor.

Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

Ünlü futbolcu İlhan Mansız, 20 yıl önce büyük aşk yaşadığı Alman sevgilisi Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı vardı.

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Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Sevgilisinden ayrılan eski futbolcu, yeni aşka yelken açtı.

Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

2 YILDIR DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Mansız, Azerbaycanlı Nina Ritter ile 2 yıldır doludizgin aşk yaşıyor.

Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİREN HABER

2 yıldır birlikte olan çiftten bugün sevindiren haber geldi.

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