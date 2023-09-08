Giriş Tarihi: 08.09.2023 19:07
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
21:00
Eski futbolcu İlhan Mansız 20 yıl sonra aynı heyecanı yaşıyor! İlhan Mansız bebeğinin cinsiyetini işte böyle öğrendi!
Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftten bugün müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. İlhan Mansız, Lela Leyla'nın hamile olduğunu açıkladı. Bugün bir cinsiyet partisi düzenleyen çiftten İlhan Mansız, bebeğinin cinsiyetini küçük bir futbol topuna vurarak öğrendi. İşte İlhan Mansız ve Lela Leyla'nın bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği o anlar!