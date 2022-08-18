Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 08:12

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Bir dönem podyumların tozunu attıran Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 41 yaşında olan eski model Güzide Duran için zaman sanki durmuş gibi. Eski manken 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Yıldız ismin son paylaşımını görenler 'zaman onun için tersine akmış' demeden edemedi. Güzide Duran ve eşi aşk karelerini takipçileriyle paylaştı. Çifte beğeni ve yorum yağdı.