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Haberler Galeri Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 08:12

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Bir dönem podyumların tozunu attıran Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 41 yaşında olan eski model Güzide Duran için zaman sanki durmuş gibi. Eski manken 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Yıldız ismin son paylaşımını görenler 'zaman onun için tersine akmış' demeden edemedi. Güzide Duran ve eşi aşk karelerini takipçileriyle paylaştı. Çifte beğeni ve yorum yağdı.

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Bir dönemin en aranılan mankenlerinden olan Güzide Duran'ı yıllar adeta teğet geçmiş. Güzellğinden ödün vermeyen Güzide Duran, podyumların tozunu attırmıştı.

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzide Duran 2008 yılında iş adamı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.

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Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Mutlu bir evliliği olan Güzide Duran'ın Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu var.

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Eski manken Güzide Duran, birçok defilede boy göstererek, adından sıklıkla bahsettirmişti.

Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen manken Güzide Duran güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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