Eski manken Yüksel Ak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Yüksel Ak'ı gören hayret etti!

Bir zamanların en ünlü mankeni Yüksel Ak şimdiler de ne yapıyor? 2000 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve daha sonrasında katıldığı güzellik yarışmasında Dünya Üçüncü Güzeli seçilen Yüksel Ak, adeta yıllara meydan okuyor. Fiziği ve güzelliğiyle hayran bırakan Yüksel Ak, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Türkiye Güzeli olduktan sonra adını duyuran ve dizi, film ve reklam projelerinin aranan yüzü olan Yüksel Ak, bir anda ekranlardan uzaklaşması ve podyuma dahi çıkmamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Evliliğinin ardından ekranlardan uzaklaşan ve iki çocuk sahibi olan Yüksel Ak, şimdilerde yalnızca özel defilelere çıkıyor. 36 yaşında olan Yüksel Ak, genç görüntüsüyle ve değişmeyen fiziğiyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte Yüksel Ak ve diğer ünlülerin zaman içindeki değişimleri…