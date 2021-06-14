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Haberler Galeri Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:01

Eski artık başbaşka biri... değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından artık başbaşka biri...

Eski dönem 'larda performansıyla adından söz ettiren 'ın estetik operasyonlar sonrası hali olay oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen değişimi ile ağızları açık bıraktı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi 'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Işık şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. 'ın son halini görenler o olduğuna inanamıyor. İşte Survivor'ıneski yarışmacılarından ve Instagram halleri...

Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

Eski dönem 'larda performansıyla adından söz ettiren 'ın estetik operasyonlar sonrası hali olay oldu.

Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

Adeta bambaşka birine dönüşen değişimi ile ağızları açık bıraktı.

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Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi 'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

'ın son halini görenler o olduğuna inanamıyor.

Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

İşte 'ıneski yarışmacılarından 'ın değişimi ve Instagram halleri...

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