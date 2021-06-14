Eski Survivor Sahra artık başbaşka biri... Survivor Sahra Işık değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Survivor yarışmacılarından Sahra artık başbaşka biri...

Eski dönem Survivor'larda performansıyla adından söz ettiren Sahra Işık'ın estetik operasyonlar sonrası hali olay oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor Sahra değişimi ile ağızları açık bıraktı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Sahra Işık şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Survivor Sahra Işık'ın son halini görenler o olduğuna inanamıyor. İşte Survivor'ıneski yarışmacılarından Sahra Işık'ın değişimi ve Instagram halleri...