Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! "Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin"
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:20

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! "Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edilirken depremden etkilenen 10 ilde de OHAL ilan edildi. Eski MasterChef şampiyonu Turabi Çamkıran, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesinin evinin yıkıldığını ifade ederek yardım istedi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hayatımda hiç bu kadar parçalanmadım, yıkılmadım, çaresiz kalmadım" diyen Turabi, teyzesi için çadır yardımı istedi.

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Daha önce birkaç kez Survivor'a katılan ve şampiyon olan Turabi, teyzesi için yardım istedi.

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin

"TEYZEMİN EVİ YIKILDI, ÇADIR YETİŞTİRİN"

Kahramanmaraş'taki ailesinin evleri yıkıldığı için soğuk havada kaldıklarını söyleyen Çamkıran, Instagram hesabından yardım çağrısında bulunarak "Sevgili teyzem ve ailesi Elbistan'da mahsur kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin

Evleri yıkık! Biliyorum hepiniz bir yerlere koşturuyorsunuz ama illa ki bir kişi boştur. Lütfen biri teyzeme çadır yetiştirsin. Benim seyahat etmem yasak. Yoksa çoktan sırtımda çadırla orada olmuştum. Geç olmadan çıkın yola, annemi arayın, hemen ulaşın" dedi.

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin

"HAYATIM BOYUNCA BU KADAR PARÇALANMADIM"

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve sağlık sorunları yaşadığı için ülkeye gelemediğini söyleyen Turabi Çamkıran, deprem felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım, parçalanmadım, yıkılmadım ve de çaresiz kalmadım. Geçmiş olsun Canım Türkiye'm."

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin

Saatler sonra Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü isim, teyzesine çadır gittiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

SON DAKİKA