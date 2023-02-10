Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:20

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran takipçilerine böyle seslendi! "Teyzemin evi yıkıldı, çadır yetiştirin"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edilirken depremden etkilenen 10 ilde de OHAL ilan edildi. Eski MasterChef şampiyonu Turabi Çamkıran, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesinin evinin yıkıldığını ifade ederek yardım istedi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hayatımda hiç bu kadar parçalanmadım, yıkılmadım, çaresiz kalmadım" diyen Turabi, teyzesi için çadır yardımı istedi.