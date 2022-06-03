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Haberler Galeri Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:13

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

90'lı yılların sonu 2000'lerin başında magazin dünyasına damga vuran oyuncu ve Eski Türkiye Güzeli Derya Arbaş'ın genç yaşta ölümü herkesi yasa boğmuştu. Derya Arbaş'ın ölümü kendisi gibi oyuncu olan usta isim Zerrin Arbaş'ı, adeta yıkmıştı. Oyuncu Zerrin Erbaş'ın kızı olan güzel oyuncu Derya Erbaş'ın ölümü kalp krizi olarak belitilmişti. Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, Zerrin Arbaş ile Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızı olarak 17 Haziran 1968 tarihinde ABD, Santa Monica'da dünyaya geldi.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

1974 yılında çekilen "Battal Gazi'nin Oğlu" filminde annesi Zerrin Arbaş'ın oynadığı rolün çocukluğunu canlandırdı.

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Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak üzere Türkiye'ye geldi. Derya Arbaş, Türkiye'de ilk kez1985 yılının Aralık ayında Playmen dergisine kapak oldu.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

Dilan filmini çekerken Ağrı'da tanıştığı Nihat Polat ile 1986'nın sonunda gizlice evlendi. Bu evlilik döneminde sinemadan uzak kaldı. Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde, resim ve heykel eğitimi aldı. 1989'da ise kültür farklılığını öne sürerek boşandı.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

Derya Arbaş, 1991 yılında Kızılderili kökenli oyuncu babası Dehl Berti kaybetti.

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