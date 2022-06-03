Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
13:13
Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi
90'lı yılların sonu 2000'lerin başında magazin dünyasına damga vuran oyuncu ve Eski Türkiye Güzeli Derya Arbaş'ın genç yaşta ölümü herkesi yasa boğmuştu. Derya Arbaş'ın ölümü kendisi gibi oyuncu olan usta isim Zerrin Arbaş'ı, adeta yıkmıştı. Oyuncu Zerrin Erbaş'ın kızı olan güzel oyuncu Derya Erbaş'ın ölümü kalp krizi olarak belitilmişti. Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi.