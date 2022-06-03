Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Derya Arbaş, genç yaşta aramızdan ayrıldı! Kalp krizi denilen ölümün ardından ise polis ve aileden farklı açıklamalar geldi

Dilan filmini çekerken Ağrı'da tanıştığı Nihat Polat ile 1986'nın sonunda gizlice evlendi. Bu evlilik döneminde sinemadan uzak kaldı. Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde, resim ve heykel eğitimi aldı. 1989'da ise kültür farklılığını öne sürerek boşandı.