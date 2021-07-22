Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Ece Hakim, geçen ay Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı. Ece Hakim, ABD üniversitelerinin 2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu. Genç oyuncu, yüzde 100 burslu okuduğu okulda, en başarılı yüzde 10'luk dilime girdi