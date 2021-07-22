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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...
Giriş Tarihi: 22.07.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 11:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Ece Hakim, geçen ay Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı. Ece Hakim, ABD üniversitelerinin 2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu. Genç oyuncu, yüzde 100 burslu okuduğu okulda, en başarılı yüzde 10'luk dilime girdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

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Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıklamıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ece Hakim'den üstün başarı! Harvardlı Ece Hakim gururlandırdı...

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı.

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