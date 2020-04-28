Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal verdiği bir röportajda 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal ve diğer ünlü isimlerin eşleri…