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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’ı bakın kiminle evliymiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal verdiği bir röportajda 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 06:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 06:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

Beş yıl önce ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli. Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler. Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!

O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş!
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