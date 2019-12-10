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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’ı bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta ki bölüme damga vuracak. Başarılı oyuncu 151. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli. Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır. Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler. Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta da heyecan dolu bir bölüm takipçilerini bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151. Bölümünde bakın neler olacak? 'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. 'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. 'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın verdiği bir röportajda 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar şoke oluyor!
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