Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
12:21
Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! "Halime Sultan yakıyorsun"
Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Başarılı oyunculuğu ile müthiş bir çıkış yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Esra Bilgiç, son paylaşımında siyah elbisesiyle ışık saçan bir paylaşım yaptı. Esra Bilgiç'in paylaşımlarına beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.