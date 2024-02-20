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Haberler Galeri Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! "Halime Sultan yakıyorsun"
Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:21

Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! "Halime Sultan yakıyorsun"

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Başarılı oyunculuğu ile müthiş bir çıkış yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Esra Bilgiç, son paylaşımında siyah elbisesiyle ışık saçan bir paylaşım yaptı. Esra Bilgiç'in paylaşımlarına beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozlarına "Biri nasıl bu kadar güzel olabilir", "Halime Sultan yakıyorsun", "İdeal Türk kadını" yorumları geldi.

Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! Halime Sultan yakıyorsun

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, görenleri büyüledi... Ünlü isim, verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! Halime Sultan yakıyorsun

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

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Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! Halime Sultan yakıyorsun

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! Halime Sultan yakıyorsun

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Esra Bilgiç siyahlar içinde ışık saçtı! Dillere destan güzelliğine beğeni yağdı! Halime Sultan yakıyorsun

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

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