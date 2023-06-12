Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç'e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:17

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç'e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi. Güzel oyuncu son olarak iddialı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti…

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç’e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi. Esra Bilgiç, kayık üzerinde verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç’e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç’e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç’e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç’e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

SON DAKİKA