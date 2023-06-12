Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:17

Esra Bilgiç takipçilerinin aklını başından aldı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç'e yorum yağdı ‘Deniz Kızı gibi’

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi. Güzel oyuncu son olarak iddialı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti…