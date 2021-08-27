Esra Bilgiç’in balkon pozu sosyal medyada olay oldu! ‘Esra güneşi kıskandırdı’

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Son olarak Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Final yapan Ramo dizisinde Sibel karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışmalarına başladı bile. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. Esra Bilgiç'in balkon bozuna ise sosyal medyadan yorum yağdı. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan halleri...